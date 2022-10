Idoso flagrado agredindo cão com pano em Montes Claros é preso

Em sua defesa, ele disse que batia no animal para educá-lo (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um idoso de 60 anos foi preso na última quinta-feira (27/10) depois de ser denunciado por maus-tratos aos animais. Ele foi flagrado por câmeras de vizinhos agredindo um cão filhote com um pano. O caso ocorreu no bairro Monte Carmelo, em Montes Claros, no Norte de Minas.

De acordo com a Polícia Militar, um dos momentos de agressão foi registrado e postado em redes sociais. Ao se defender, o idoso disse que batia no animal para educá-lo. O caso foi denunciado à Polícia Militar de Meio Ambiente.

Pelas imagens, é possível ouvir o cão chorando enquanto é agredido. O animal foi levado pela PM e passou por avaliação veterinária, que confirmou as agressões. O animal tinha lesões nas pernas e mancava.

Ele ficou sob tutoria de protetores de animais que devem encaminhá-lo para adoção. A pena para este tipo de crime contra cães e gatos é de dois a cinco anos de prisão, além de multa.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen