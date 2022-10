Polícia encontra 26 pés de maconha em casa de suspeito de maus-tratos a cão

Cachorro foi acolhido por entidade protetora de animais; homem foi preso por tráfico de drogas e maus-tratos. (foto: Polícia Militar de Meio Ambiente/PMMA/Reprodução)

Luiz Fernando Figliagi - Especial para o EM

Ao encontrar o cachorro, a equipe conseguiu constatar a condição e percebeu que o dono do cão se mantinha nervoso e inquieto.

Os militares avistaram uma região da casa com potes transparentes que pareciam conter substâncias ilícitas.



Além da droga, militares encontraram celulares e uma balança de precisão. (foto: Polícia Militar de Meio Ambiente/PMMA/Reprodução)



No local, os policiais encontraram, também, sete pinos de eppendorf e uma balança de precisão.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado até a delegacia de Polícia Civil de Lavras pelos crimes de maus-tratos e tráfico de drogas.

O cachorro foi encaminhado até veterinárias voluntárias e, posteriormente, segundo a PMMA, enviado ao Parque Francisco de Assis, que acolheu o animal.

Um homem foi preso por maus-tratos a um cachorro no último sábado (15/10), na cidade de Lavras, no Sul de Minas. Ao entrar na casa do acusado, a Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA), encontrou 26 pés de maconha em sua casa, no bairro Vila Ester.“Em conversa com o cidadão, os militares localizaram quatro potes de vidro grande com substância análoga à maconha, bem como 26 pés da mesma substância”,