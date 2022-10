Jovem é preso com 50 kg de maconha em hotel em BH

Foram apreendidos um celular, R$ 2.200 e 29 barras de maconha embaladas (foto: Rotam/ Divulgação)

Cler Santos

Um jovem de 25 anos foi preso pela Polícia Militar na noite desse domingo (9/10), com 50kg (29 barras embaladas) de maconha. Ele estava hospedado em um hotel na Av. Del Rey, Bairro Caiçara, Região Noroeste de BH. A PM foi acionada por denúncias anônimas. O jovem não tinha passagem pela polícia mas, segundo a PM, traficava drogas há pelo menos um ano.

Leia mais: Mulher morre após ser atacada por cães rottweiler em BH

Ainda de acordo com a PM, o jovem foi identificado como João Vitor de Jesus e estava se hospedando no hotel porque tinha sido expulso de casa porque os pais descobriram seu envolvimento com o tráfico no domingo.

Sabendo da presença da polícia no local, o jovem ainda engoliu uma parte das drogas e passou mal. Após o flagrante, ele foi escoltado para o Hospital João XVIII e passou a madrugada desta segunda (10/10) sob observação.

Junto da maconha, foram apreendidos pela PM R$ 2.200 em dinheiro e um telefone celular.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen