Mulher morre após ser atacada por cães rottweiler em BH

Samu informou neste domingo que mulher morreu após ser atacada por dois cachorros rottweiler (foto: Beto Magalhaes/Divulgação)



Clara Mariz





Uma mulher morreu após ser atacada por dois cães da raça rottweiler na manhã deste domingo (9/10), na Rua Damião dos Santos Araújo, no Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de Belo Horizonte. A vítima estava no seu quarto quando os animais entraram no local.









A perícia foi acionada para verificar as causas do ocorrido. Os militares capturaram os dois cães que estavam agressivos e conduziram os animais ao centro zoonoses da capital.



Não há informações de que os animais pertenciam à vítima.