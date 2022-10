Segunda morte por varíola dos macacos é registrada em Minas

Primeira morte em decorrência da doença foi registrada em julho, em Belo Horizonte (foto: iStock/Imagem ilustrativa)





Clara Mariz





Minas Gerais registrou a segunda morte em decorrência do vírus da Monkeypox, também conhecida por varíola dos macacos. O caso aconteceu em Pouso Alegre, no Sul do Estado, e foi confirmado pela prefeitura da cidade, na manhã deste domingo (9/10).





De acordo com o executivo municipal, o paciente tinha 21 anos e possuía comorbidade. O óbito aconteceu no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, onde o jovem estava internado desde o dia 11 de setembro.









A primeira morte por Monkeypox , em Minas, aconteceu no dia 28 de julho, em Belo Horizonte. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), o homem tinha 41 anos e estava internado para monitoramento de “outras condições clínicas graves”.





Até sexta-feira (7/10), 523 casos de varíola dos macacos já haviam sido confirmados no Estado. Outros 1.546 casos foram descartados e há 308 casos suspeitos.