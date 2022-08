Varíola dos macacos: Sul de Minas tem primeiros casos da doença

Pouso Alegre confirmou um caso de varíola dos macacos (foto: Magson Gomes/Terra do Mandu)

As prefeituras de Poços de Caldas e Pouso Alegre, no Sul de Minas, confirmaram os primeiros casos de moradores locais contaminados com a varíola dos macacos (). As confirmações foram feitas nesta segunda-feira (1/8), sendo um caso em cada cidade.