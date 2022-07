Varíola dos macacos: Fábio Baccheretti quer reduzir disseminação do vírus

Baccheretti chama atenção para cuidados preventivos para se impedir a propagação da doença viral (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG) Monkeypox, em Minas e no Brasil, ocorrida na quinta-feira (28/7) em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (29/7) o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, gravou mensagem em vídeo, na qual procura tranquilizar a população de que a doença não tem letalidade elevada e que o tratamento pode ser feito de forma domiciliar na maioria dos casos. Após a confirmação da primeira morte causada pela varíola dos macacos,, em Minas e no Brasil, ocorrida na quinta-feira (28/7) em Belo Horizonte, nesta sexta-feira (29/7) o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, gravou mensagem em vídeo, na qual procura tranquilizar a população de que a doença não tem letalidade elevada e que o tratamento pode ser feito de forma domiciliar na maioria dos casos.

O Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) confirmaram que a primeira vítima da varíola dos macacos no país foi um homem de 41 anos, natural de Pará de Minas (Região Central do estado), mas que morava em Belo Horizonte. Ele estava internado no Hospital Eduardo de Menezes havia 14 dias, tendo sido submetido a um tratamento de um linfoma (tipo de câncer).

Na mensagem em vídeo, o secretário Fábio Baccheretti, que está fora de Belo Horizonte, lembra que: “apesar de termos o primeiro óbito pela Monkeypox em Minas Gerais e no Brasil, a doença ainda não tem um comportamento muito favorável na maior parte das vezes. Quase todos os casos tem tratamento domiciliar, apenas com medicamentos para sintomas como febre e dor no corpo. Então, não é para todos acharem que a doença tem uma letalidade alta e um risco (de transmissão) muito alto. (Isso) não é verdade.”, tranquiliza o secretário estadual de Saúde.

“Estamos ampliando a capacidade de testagem, mas é importante que as pessoas busquem atendimento, especialmente, quem tiver lesões genitais e outras lesões no corpo, e também febre ou que tiverem mantido contato com alguém com esses sintomas”, informou o titular da SES-MG.

Baccheretti ressaltou que o grupo pelo qual mais circula o vírus da varíola dos macacos é dos homens sexualmente ativos. Lembrou também que as lesões genitais representam a “forma mais comum de disseminação da doença”.





Número de casos em Minas

Também na tarde desta sexta-feira, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) divulgou nota em que informa que Minas Gerais tem 49 casos de Monkeypox confirmados por exames laboratoriais pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Outros 82 casos foram descartados, 125 estão em investigação e 2 foram classificados como provável, informa a pasta.

Conforme a SES-MG, A maioria dos casos confirmados da doença no estado estão em Belo Horizonte (36). Houve confirmações da varíola dos macacos em outras nove cidades mineiras: Santa Luzia (3), Governador Valadares e Sete Lagoas (2); Cataguases, Contagem, Juiz de Fora, Mariana, Ribeirão das Neves e Teófilo Otoni.