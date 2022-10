A vacinação pode barrar o avanço da doença (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)



A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou a morte de um paciente em Estiva, por meningite tipo C. Com essa, já são três mortes pela doença confirmadas no Sul de Minas no ano. No entanto, a secretaria reforça que, no momento, não há surto de meningite no estado. Também foi registrado aumento no número de casos no Brasil

A secretaria informou que a morte em Estiva não tem nenhum vínculo com casos de outros municípios nem de outros estados. A pasta esclareceu também que todas as medidas preventivas e profiláticas estão sendo tomadas.





Em 2021, entre janeiro e dezembro, foram registrados 522 casos e 50 óbitos por meningite de todas as etiologias e, no mesmo período de 2020, foram 516 casos e 68 óbitos.





Em 2019, foram registrados 1.007 casos e 120 óbitos por meningite de todas as etiologias.

As outras duas mortes no Sul de Minas foram registradas em Extrema. Foram notificados quatro casos no município, ao todo.

Meningite tipo C

A meningite é um processo infeccioso do sistema nervoso central com acometimento das meninges, por múltiplos agentes: bactérias, vírus, parasitas e fungos, sendo mais comuns os enterovírus e as bactérias Neisséria meningitidis, Streptococcus pneumoniae e Haemophillus Influenzae. Apresenta-se de forma endêmica e universal.





A notificação dos casos suspeitos da doença é realizada de forma imediata pelos profissionais e serviços de saúde, e seu registro é efetuado por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan Net), do Ministério da Saúde.