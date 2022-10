Incêndio destrói restaurante em Barbacena, no Bairro Santo Antônio. Cinco botijões de gás foram atingidos (foto: CBMMG)

Um restaurante em Barbacena foi destruído por um incêndio que começou em cinco botijões de gás que estavamna cozinha, na noite deste sábado (08/10).O fogo tomou conta do estabelecimento, que fica na Rua Demetrio Ribeiro, 599, Bairro Santo Antônio. "Quando chegaram ao local, os militares encontraram a cozinha totalmente tomada pelas chamas. Os clientes e os funcionários já haviam saído do restaurante e ocupavam as ruas", informou o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).Segundo informações, no local havia cinco botijões de gás armazenados na cozinha e atingidos pelo fogo, sendo que no interior da cozinha, dois botijões apresentavam as válvulas e registros rompidos e vazavam Gás Liquefeito de Petróleo(GLP) em alta pressão."Com técnicas de combate a incêndio, as guarnições debeleram as chamas. Durante o combate, os botijões foram retirados do ambiente confinado e colocados na área externa", informou o CBMMG.Ocorreram avarias no revestimento das paredes, forro de PVC e instalação elétrica. O estabelecimento sofreu ainda vários danos, perdendo dois freezeres horizontais, dois freezeres verticais, um micro-ondas, uma bancada de mármore, duas fritadeiras elétricas, uma mesa de granito, três janelas de blindex, torres de chope e vários utensílios de cozinha.Não se sabe, ainda, as causas do incêndio. O caso será investigado pela polícia Civil que realizará uma perícia.