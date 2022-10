Com Grande BH em alerta, bombeiros controlam fogo na Serra do Curral

Baixa umidade do ar e calor intenso nos últimos dias são as causas do aumento de focos de incêndio (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros combateu um incêndio na manhã deste domingo (16/10) na Serra do Curral, no Parque Municipal das Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. As chamas também atingiram propriedades privadas.A corporação foi acionada por volta das 11h para controlar o fogo que teve início no limite do parque com a rua Professor Sálvio Nunes. Com uma equipe de 12 militares, a situação foi controlada por volta das 15h.Nesse sentido, o Instituto Estadual de Florestas (IEF) auxiliou nos trabalhos ao disponibilizar uma aeronave para despejar água no local.Segundo o tenente Durães do Corpo de Bombeiros, tratava-se de um local de difícil combate. “O terreno tinha muito morro, com alguns pontos de mata fechada, o que dificultou o deslocamento”, explicou. A área total consumida pelo fogo ainda não foi calculada.Em decorrência da baixa umidade do ar e do calor intenso nos últimos dias, o Corpo de Bombeiros recebeu 31 chamados em 24 horas de incêndios em vegetação na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).