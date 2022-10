Bombeiros resgatam homem em estado grave após queda em cachoeira

Um homem de 36 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros nesta sábado (8/10) após cair em uma cachoeira em Poços de Caldas, no Sul de Minas. Ele caiu em uma área de pedras e foi encontrado com o corpo parcialmente submerso.Ainda segundo os militares, a vítima apresentava indícios de traumatismo crânioencefálico, além de fraturas no maxilar e no braço direito. Os bombeiros fizeram o resgate com uma corda, após imobilizar o corpo e cobri-lo com uma manta de alumínio, já que o homem apresentava sinais de hipotermia. Até o momento, não se sabe o que causou o acidente.