Buracos na estrada fazem carro capotar na AMG-2595, em Uberaba

Saveiro conduzida pela mulher de 40 anos capotou ao desviar de buracos na estrada (foto: CBMMG/Divulgação)

Uma mulher de 40 anos sofreu ferimentos graves e foi internada em Uberaba após tentar desviar dos buracos que assolam a rodovia AMG 2595, na cidade do Triângulo Mineiro.O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (7/10), no KM 8, na zona rural da cidade, próximo a uma área de descarte de resíduos, conhecida como "lixão". Por se tratar de local ermo, a mulher passou horas aguardando por socorro.Assim que acionados, os bombeiros do Corpos de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) seguiram para o local e puderam prestar atendimento à vítima dentro do carro, um Volkswagen Saveiro com placas de Uberaba."Dentro dele (do carro), estava uma mulher, condutora, 40 anos, consciente, com ferimentos graves, aguardando o atendimento. Ela relatou que deslocava com destino ao Distrito Industrial III à trabalho e teria perdido o controle do veículo ao tentar se desviar de buracos na pista", informou o CBMMG.A mulher contou ter subido no canteiro central, atravessado a pista contrária e caido em um barraco, capotando em seguida."Na abordagem de socorro à condutora, a mulher estava com o cinto de segurança, apresentando várias lesões: um com corte mais profundo com exposição óssea, laceração na região da face com sangramento ativo, dores na região do abdome e da pelve. A vítima foi retirada em segurança do veículo, imobilizada e encaminhada para o hospital das clinicas da UFTM", informou o CBMMG.