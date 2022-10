Tráfico perde R$ 205 milhões em maior apreensão de cocaína de 2022 em MG

Viaturas da Polícia Rodoviária federal e Polícia Militar à frente de carreta apreendida com mais de 1 tonelada de cocaína (foto: PRF)

Um prejuízo de R$ 205 milhões ao tráfico de drogas interestadual. Esse foi o saldo da apreensão ocorrida na noite desssa sexta-feira (07/10) em ação conjunta das polícias rodoviária federal (PRF) e Militar (PMMG) em Montes Claros, no Norte de Minas.Os agentes e militares apreenderam 1.140 quilos de cocaína acondicionada em uma carreta , entre fardos de uma carga de areia higiênica para caixa de gatos. É a maior apreensão de drogas de 2022 em Minas Gerais.A abordagem ocorreu no Km 375 da BR 135 em Montes Claros (MG) e segundo a PRF a carga deixou São Paulo e tinha como destino Salvador. Não se sabe ainda se os entorpecentes seriam para o mercado nordestino ou seguiriam para o exterior."Durante a fiscalização na carroceria do caminhão os policiais observaram a existência de diversos fardos diferentes ocultados no meio da carga. Contando com o apoio dos cães farejadores da PMMG, foi possível verificar que o caminhão transportava aproximadamente 1.140 kg de Cocaína", informou a PRF.O condutor, de 39 anos foi preso e será investigado. "Quando questionado sobre a droga, o caminhoneiro informou que não iria fazer nenhuma declaração. A ação foi orientada pela área de Inteligência da PRF. A ocorrência será encaminhada para Polícia Federal, em Montes Claros (MG)", informou a instituição policial.