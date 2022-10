Vídeo: PRF intercepta caminhão com uma tonelada de cocaína em Montes Claros

Trata-se da maior apreensão desse tipo de entorpecente realizada pela PRF no estado neste ano. A ação gerou um prejuízo superior a R$ 205 milhões para o tráfico de drogas. Cerca de uma tonelada de cocaína foi apreendida no início da noite desta sexta-feira (7/10) na BR-251, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da Polícia Militar mineira. Um homem de 39 anos foi preso.



Os entorpecentes eram transportados em um caminhão, que foi abastecido em São Paulo (SP) e tinha como destino a cidade de Salvador, na Bahia.





Os policiais interceptaram o veículo no km 375 da BR-135, que foi levado até a BR-251, em frente ao posto fiscal da PRF, no km 513. Lá, equipes do GER (Grupo Especial de Reação) e ROCCA (Rondas Ostensivas com Cães) da Polícia Militar auxiliaram nas diligências de busca e apreensão.

Ao Estado de Minas, o tenente Rafael Rabelo destacou que o serviço de inteligência de ambas as instituições policiais já haviam colhido informações sobre o transporte da carga – o que resultou na operação desta sexta-feira.

“Durante a abordagem, o motorista aparentou nervosismo e negou que estivesse transportando algo ilícito, mas colaborou com a polícia, permitindo que as buscas fossem feitas”, pontua Rabelo.





Ainda conforme o tenente, de fato – como o motorista e proprietário do caminhão havia alegado –, o veículo continha pacotes de areia higiênica para gatos. No entanto, as drogas foram encontradas no meio da carga em diversas barras de 1kg.

“Inicialmente, a parte superior da carga [de areia] foi retirada, e os policiais acharam diversas embalagens que, após abertas, continham as barras prensadas de cocaína”, explica.