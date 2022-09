PF prende três mulheres com mais de 20 Kg de drogas na Grande BH

Polícia Federal prendeu, em duas operações, três mulheres com aproximadamente 22,5 kg de entorpecentes (foto: Divulgação Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais)

As três responderão por crime de tráfico de drogas e, se condenadas, poderão cumprir até 25 anos de prisão cada uma.





A Polícia Federal prendeu três mulheres na tarde dessa sexta-feira (16/9) por tráfico de drogas na Grande BH. As prisões ocorreram em duas ações diferentes, realizadas em Contagem e em Confins. No total, as suspeitas transportavam 22,5 kg de entorpecentes - maconha, haxixe e skunk.Duas jovens de 21 e 26 anos foram presas no Aeroporto Internacional em Confins ao desembarcarem de um voo oriundo de Manaus (AM). Ambas carregavam 6,5 kg de skunk.A terceira mulher foi capturada em Contagem. Os policiais encontraram 8 kg de maconha e 8 kg de haxixe no tanque de combustível do carro que ela dirigia.