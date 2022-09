Faxineira atacada: moradores prestam apoio à funcionária

O homem só parou com as agressões quando a funcionária caiu no chão (foto: Reprodução / Redes Sociais) Dois dias depois de ser agredida por um homem enquanto lavava a calçada em frente ao Edifício Griffe, no bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, a faxineira Lenirge Alves, de 50 anos, tem recebido apoio dos moradores do prédio.





De acordo com o síndico, desde que as agressões ocorreram, os condôminos estão sensibilizados. Na última sexta-feira (16/9), um dos moradores acompanhou Liege até um batalhão da Polícia Militar para registrar o boletim de ocorrência.





“Hoje eu liguei para ela, e ela disse que ainda está bem assustada e com bastante medo do que aconteceu. Nós do prédio vamos dar todo apoio para o que ela precisar”, disse o síndico.









Em entrevista ao Estado de Minas, a mulher afirmou estar indignada com a situação. Ela contou que trabalha há 17 anos no local e nunca passou por uma situação parecida.





"Foi uma coisa que eu não imaginava, estava trabalhando, e veio ele fazendo isso comigo. É triste, porque se a gente não trabalha, é vagabundo. Se trabalha vem um covarde me agredir. Estou muito revoltada", relata Lenirge.





Suspeito

Desde a manhã de sexta-feira (16/9), os moradores do Edifício Griffe não veem o homem que teria agredido Linerge . Apesar de saberem a possível identidade do suspeito, o síndico do prédio afirma que aguardam a identificação oficial pela polícia.





“Saiu nas redes sociais umas fotos e até o nome que seria dele, mas nós vamos esperar a identificação oficial para não acusar uma pessoa que pode se parecer com ele, mas é inocente”, disse.





De acordo com a Polícia Civil, até este sábado (17/9), o agressor ainda não havia sido localizado. 'As polícias estão empenhadas na identificação e localização do suspeito e, em caso de atualização, as informações serão amplamente divulgadas', afirmam.