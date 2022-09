Operação contra o tráfico de drogas prende duas pessoas na MG 329

Seis pacotes de skunk, dois celulares e R$ 1.118 em dinheiro foram apreendidos e encaminhados para a DEPOL de Ponte Nova (foto: PMRv/Reprodução)

Dois homens foram presos em uma operação contra o tráfico de drogas na rodovia MG-329, na altura do km 122, na cidade de Urucânia, na Zona da Mata mineira.



Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), durante a abordagem a um Fiat Siena, os policiais perceberam a inquietação dos dois ocupantes do veículo e sentiram cheiro semelhante a maconha.

Em busca feita no interior do carro, foi encontrado no banco traseiro uma caixa de papelão contendo seis pacotes de skunk, que é a forma real da maconha e, de acordo com a polícia, mais forte e mais nociva a saúde.

Os homens informaram que recebiam cerca de R$ 1.000 pelo transporte da droga.

Um dos suspeitos tem passagem na polícia por tráfico de drogas.

Os dois homens foram presos em flagrante.

O carro, os pacotes de skunk, dois celulares e R$ 1.118 em dinheiro foram apreendidos e encaminhados para a DEPOL de Ponte Nova.