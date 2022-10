Pai e filho são presos por plantarem maconha no quintal de casa

Um dos pés de maconha apreendido media quase dois metros de altura (foto: Divulgação/PMMG)

Pai e filho foram presos em flagrante nesta quinta-feira (13/10), por causa de uma plantação de maconha no quintal da própria casa, em Indaiabira, no Norte de Minas.Aos policiais militares, os dois afirmaram que a erva era utilizada para fazer chá, com o intuito de regular a pressão arterial.Um dos pés da planta estava com cerca de dois metros de altura.A polícia informou também ter recbido outras denúncias, dizendo que pai e filho eram traficantes.Eles foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil na cidade de Taiobeiras, também no Norte de Minas.