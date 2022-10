Entrega: homem é preso com mochila de delivery recheada de maconha

Droga e moto apreendidas no flagrante (foto: Divulgação/PMMG)

Um entregador foi preso neste sábado (15/10) com maconha ao invés de comida em sua mochila térmica, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele realmente faria um entrega, mas da droga, na cidade de Prata, a 70 quilômetros de seu ponto de partida.

O homem tem 22 anos e foi flagrado pela Polícia Militar Rodoviária durante abordagem de rotina, na rodovia MGC-497. Ele chamou a atenção dos militares por estar com o farol da moto apagado e com a viseira do capacete muito escura.

Antes mesmo da revista, os policiais perceberam cheiro de maconha e na bolsa foi encontrada uma barra de maconha, além de uma outra porção menor e um canivete.

Com o flagrante, o entregador confessou que levava a droga de Uberlândia para Prata e que receberia R$ 300 pelo transporte. Ele também não tinha habilitação.

O rapaz foi levado detido para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, em Uberlândia. Droga e moto foram apreendidas.