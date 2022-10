Motociclista fratura as pernas após bater em carro no Anel Rodoviário

Vítima, que teve as duas pernas fraturadas, foi levada para o Hospital João XXIII (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press)

Um motociclista fraturou as duas pernas após colidir com um carro no Anel Rodoviário, na altura do bairro Alto Caiçara, próximo ao Shopping Del-Rey, na Região Noroeste de Belo Horizonte, no início da tarde desta terça-feira (18/10).O homem de 30 anos foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital João XXIII.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o condutor da motocicleta teria colidido com a lateral de uma Fiorino. A vítima foi projetada contra o canteiro central da via.

O motorista do carro teve lesões leves e já havia sido liberado pela guarnição da Polícia Militar (PM) antes da chegada dos bombeiros.