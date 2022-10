Três pessoas morrem em acidentes no Anel Rodoviário

Motorista ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente, na altura do bairro Caiçara (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

A noite de segunda-feira (17/10) no Anel Rodoviário matou três pessoas em dois acidentes diferentes na rodovia. Na altura do km 460, no Bairro São Gabriel, um motociclista e um pedestre morreram em um atropelamento e, 16 minutos depois, segundo a Polícia Militar, um motorista morreu após bater em pilastra de viaduto, na altura do km 466, no Bairro Caiçara.

No acidente do Bairro São Gabriel, um pedestre, de 48 anos, morreu após ser atropelado por uma moto que seguia no sentido Vitória do Anel. Com a batida, o homem foi arremessado para a outra pista, no sentido Rio de Janeiro, e atingido por um carro que passava na hora.

O motociclista, de 28 anos, também morreu no local do acidente, que foi próximo a passarela do Bairro São Gabriel, na Região Norte da capital. A Polícia Militar sinalizou a região e a perícia esteve no local.

Próximo ao shopping Del-Rey, no Bairro Caiçara, Região Noroeste de BH, o Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo de um motorista preso às ferragens de um carro após bater em uma pilastra do viaduto da Avenida Carlos Luz.

O motorista morreu no local. A perícia esteve no local e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Ainda na manhã de segunda-feira (17/10), um caminhão de pequeno porte usou a área de escape, na descida do Bairro Betânia.

Segundo a BHTrans, a estrutura ficou fechada até a retirada do veículo do local.