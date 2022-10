Motociclista morre ao bater de frente com carro no interior de Minas

Moto ficou totalmente destruída na batida frontal que culminou na morte de condutor (foto: Divulgação/PMR)

Um motociclista morreu, na noite desse sábado (15), depois de bater a moto que conduzia na MGC-267 contra um carro, no Distrito de Águas de Contendas, em Conceição do Rio Verde, no Circuito das Águas. A motorista do carro estava com sinais de embriaguez, comprovada no teste de etilômetro.

Conforme a Polícia Militar Rodoviária, a motorista realizava uma curva quando foi surpreendida pela moto, na contramão de direção, não conseguindo evitar a batida.





A motorista aceitou ser submetida ao teste de etilômetro, que, segundo a polícia, atestou sinais de embriaguez ao volante. O motociclista foi socorrido ao pronto-socorro da cidade, mas deu entrada para atendimento já sem vida.





Após os trabalhos, a perícia liberou o local. A motorista do carro, cuja identidade não foi divulgada, foi levada para a Delegacia da Polícia Civil de Três Corações.