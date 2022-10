Homem é assassinado em frente à casa dos tios em Contagem

Polícia Militar foi acionada e encontrou o corpo caído em frente à casa (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Um homem, de 27 anos, foi assassinado na noite desse sábado (15/10). O crime aconteceu em frente à casa dos tios da vítima, no Bairro Santa Maria, em Contagem.

Vizinhos, que não quiseram se identificar, relataram que a vida do homem 'estava bastante complicada'. Segundo os depoimentos, ele tinha problemas com a ex-companheira e histórico de violência doméstica. Inclusive, usava tornozeleira eletrônica.

Testemunhas também disseram que a vítima estava envolvida com tráfico de drogas e devia R$1600 a traficantes.





A perícia da Polícia Civil esteve no local e encontrou um pino de cocaína no bolso do homem.





A PM recebeu informações de possíveis suspeitos, mas ainda não houve prisões.





A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.