Criança de dois anos é atropelada por caminhão e morre na BR-381

Por Clara Mariz

Um menino de 2 anos morreu após ser atropelado por um caminhão na BR-381, próximo ao trevo do distrito de Ravena, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mãe da criança, que também foi atingida pelo veículo, foi socorrida e levada para o Hospital João XXIII.

O caminhão seguia no sentido Vitória quando atingiu a família. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada no início da tarde. O garoto não resistiu aos ferimentos e morreu no local.