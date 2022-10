Acidente entre ônibus e carreta complica trânsito na BR-040

PRF, Samu, Corpo de Bombeiros e concessionária da via estão no local do acidente (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um acidente entre carreta e ônibus interditou parcialmente a BR-040 na manhã desta segunda-feira (17/10). A batida foi na altura do km 505, em Ribeirão das Neves, na Grande BH.

O caminhão estava carregado com madeira. Parte do material ficou espalhado na pista. O ônibus ficou com a frente destruída.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local. O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer as vítimas. A concessionária da pista também atuou na ocorrência.

Nove pessoas com ferimentos graves foram conduzidas pelas ambulâncias da VIA 040. Das vítimas, oito pessoas eram passageiros do ônibus e, o outro, era o motorista do caminhão.

Caminhão estava carregado de madeira. Carga ficou espalhada na pista (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

No momento do acidente, o ônibus levava 44 pessoas.

Segundo a concessionária da rodovia, há no momento 9 km de lentidão no sentido Rio de Janeiro. No sentido Distrito Federal, não há interdição.

A PRF recomenda que o local seja evitado por motoristas devido ao congestionamento.

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente.