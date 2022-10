Acidente de trânsito mata bebê, criança e mais quatro pessoas

Acidente na BR-356 deixou seis mortos (foto: Divulgação/Brigada Municipal de Itabirito)

Um bebê, uma criança e outras quatro pessoas morreram em um acidente envolvendo quatro carros no KM 85 da BR-356, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais.Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu no sentido Belo Horizonte, perto do Motel Levine. As causas ainda são desconhecidas.Além dos seis óbitos, a batida deixou oito feridos, que foram socorridos e conduzidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento na Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto.Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da Brigada Municipal de Itabirito também atuaram no resgate. Por causa da gravidade do acidente, o trânsito precisou ser interditado nos dois sentidos.