Homem tem crise nervosa ao se envolver em acidente que matou motociclista

O motorista de um caminhão, de 39 anos, teve uma crise nervosa e hipertensiva após se envolver em um acidente, nesta sexta-feira (14/10), que terminou com a morte de um motociclista, de 38, na BR-491, em Alfenas, no Sul de Minas Gerais.

Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros na altura do km 173 da rodovia na manhã desta sexta-feira (14/10)

Os veículos trafegavam em sentidos opostos, quando se envolveram em uma colisão frontal, por voltas das 10h, na altura do km 173 da rodovia.

Conforme o Corpo de Bombeiros, assim que os militares chegaram ao local do acidente, o motociclista já estava morto.O motorista do caminhão não se feriu, mas, devido ao abalo emocional, ele foi levado ao Hospital Universitário Alzira Velano, no município, pela unidade de resgate da corporação.