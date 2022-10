Abuso sexual: sobe para cinco o número de denúncias contra ginecologista

Médico tem cinco mandados de prisão preventiva contra ele (foto: Pixabay )

Chegou a cinco o número de mulheres que denunciam o médico ginecologista Marcélio Fernandes, de 59 anos, pelo crime de abuso sexual durante as consultas. As novas delações também foram feitas em Águas Formosas, no Vale do Mucuri, nesta sexta-feira (14/10).





As vítimas têm 25 e 29 anos de idade. Em depoimento à Polícia Civil, elas afirmaram que resolveram denunciar os abusos após tomarem conhecimento da prisão do médico em razão do crime cometido contra outras pacientes.









O ginecologista continua no presídio local à disposição da Justiça. Sua defesa informou que o processo tramita em sigilo e que no momento oportuno irá se posicionar.