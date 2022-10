Sobe para três o número de mulheres que denunciam ginecologista por estupro

Terceira possível vítima se encorajou a procurar a polícia quando viu a prisão do médico (foto: Reprodução Pixabay)



Aline Perucci - Especial para o EM





Uma terceira possível vítima denunciou o médico ginecologista Marcélio Fernandes, de 59 anos, investigado pelo crime de abuso sexual durante suas consultas, em Águas Formosas, no Vale do Mucuri.









A mulher, de 23 anos de idade, afirmou, em depoimento na Delegacia de Polícia Civil do município, que denunciou o médico após tomar conhecimento da prisão dele e da declaração das outras duas possíveis vítimas.





O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) manifestou-se a favor da prisão do ginecologista.





O médico permanece no presídio local. O Estado de Minas tentou contato com a defesa do médico, mas não obteve retorno.