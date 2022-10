Pai que estuprou adolescente também é investigado por abusar de outra filha

Por Clara Mariz



O homem de 40 anos investigado por estuprar a própria filha, de 15, por dois anos, também é suspeito de abusar de uma outra filha, de 11 anos, em Belo Horizonte. Nessa quinta-feira (6/10), a Polícia Civil instaurou outro inquérito contra o pai das jovens.

A adolescente também relatou que, quando era criança, ela e o irmão dormiam juntos em uma cama de casal com os tios paternos, e que os presenciavam fazendo sexo. Depois, eles também mantinham relações sexuais, “imitando” o que tinham acabado de ver.

Ainda de acordo com a jovem, certo dia, ela decidiu contar ao pai o que acontecia na casa dos tios. Ele, então, teria perguntado se a filha "queria que ele fizesse [sexo] com ela” e prometeu ser “cuidadoso” para que a adolescente não sentisse dor.

Um tempo depois, a jovem, à época com 13 anos, diz ter procurado o pai, dizendo que "aceitava" a proposta. Desde então, ela vem sendo estuprada pelo homem. Conforme a lei, uma vez que aos 13 anos os jovens não possuem maturidade ou discernimento para "consentir" uma relação sexual, o caso é tratado como estupro de vulnerável.

Ela diz ter sido violentada pela última vez em setembro deste ano. A mãe, segundo a garota, nunca desconfiou de nada, embora os abusos acontecessem dentro de casa. A PM informou que a adolescente ficará temporariamente abrigada na sede do conselho tutelar de Venda Nova.

De acordo com a Polícia Civil, o pai da menina ainda não foi preso . Os tios também não foram conduzidos. Conforme a corporação, a prisão só é feita quando há flagrante ou em virtude de mandado de prisão, que acontece após as investigações e com autorização do judiciário.

“Diligências estão em andamento na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. A investigação segue em sigilo por se tratar de crime contra a dignidade sexual.”

O que diz a lei sobre estupro no Brasil?

De acordo com o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 213 , na redação dada pela Lei 2.015, de 2009, estupro é ''constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.''





No artigo 215 consta a violação sexual mediante fraude. Isso significa ''ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima''





O que é assédio sexual?

O que é estupro contra vulnerável?

O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.





No parágrafo 1º do mesmo artigo, a condição de vulnerável é entendida para as pessoas que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possam se defender.





Penas pelos crimes contra a liberdade sexual

A pena para quem comete o crime de estupro pode variar de seis a 10 anos de prisão. No entanto, se a agressão resultar em lesão corporal de natureza grave ou se a vítima tiver entre 14 e 17 anos, a pena vai de oito a 12 anos de reclusão. E, se o crime resultar em morte, a condenação salta para 12 a 30 anos de prisão.





A pena por violação sexual mediante fraude é de reclusão de dois a seis anos. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.





No caso do crime de assédio sexual, a pena prevista na legislação brasileira é de detenção de um a dois anos.





O que é a cultura do estupro?





O termo cultura do estupro tem sido usado desde os anos 1970 nos Estados Unidos, mas ganhou destaque no Brasil em 2016, após a repercussão de um estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro. Relativizar, silenciar ou culpar a vítima são comportamentos típicos da cultura do estupro. Entenda.