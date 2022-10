Polícias de Uberaba desmentem prefeita sobre armas em evento para crianças

Por Renato Manfrim - Especial para o EM

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram crianças com bombas, entre outros equipamentos bélicos (foto: Reprodução)

Algumas horas depois de a prefeita de Uberaba, no Triângulo Mineiro, Elisa Araújo (Solidariedade), divulgar um vídeo em que afirma que recomendou às Forças de Segurança da cidade para que não houvesse exposição de armas no evento Tempo de Brincar , na Praça da Mogiana, no último feriado (12/10), as polícias Militar, Penal e Federal do município emitiram nota desmentindo a afirmação dela.

Segundo a nota, divulgada no final da noite de ontem (13/10), não houve recomendação, solicitação ou determinação, por parte da prefeitura Municipal de Uberaba (PMU), que tenha chegado ao conhecimento das corporações, relacionado à proibição de expor armas ou outros equipamentos usados pelas forças de segurança.

A exibição de armamentos pesados no evento Tempo de Brincar, na Praça Mogiana, em Uberaba, repercutiu em todo o Brasil. Na ocasião, crianças foram filmadas manuseando bombas e equipamentos bélicos, gerando revolta em educadores, entre centenas de outras pessoas, que criticaram o fato pelas redes sociais.

A exposição ocorreu em meio a atividades como cama elástica, corrida de saco, entre outras.

O Estado de Minas procurou a Prefeitura de Uberaba e questionou se haverá um posicionamento da chefe do executivo frente à nota das forças de segurança da cidade, mas não obteve resposta. Nota das forças de segurança de Uberaba:

"As instituições referenciadas [polícias Federal, Militar e Penal] vêm, por meio desta nota, esclarecer sobre questionamentos apresentados em razão do posicionamento da Prefeitura Municipal de Uberaba (PMU) sobre a festa “Tempo de Brincar” realizada em comemoração ao dia das crianças.

Em complementação às informações já prestadas anteriormente, declaramos que, a princípio, o evento idealizado pelas forças de segurança pública seria realizado no dia 11 de outubro na Praça Governador Magalhães Pinto (defronte o 4° BPM). No entanto, em razão da previsão de um evento de mesma natureza previamente programado pela prefeitura na Praça Mongiana, a PMU nos solicitou a realização do evento no dia 12 de outubro juntamente com a festividade do Dia das Crianças; o que foi aceito em comum acordo por todos.

Esclarecemos, ainda, que não houve nenhuma recomendação, solicitação ou determinação, por parte da PMU, que tenha chegado ao nosso conhecimento, relacionado a proibição de expor armas ou outros equipamentos usados pelas forças de segurança em proteção à sociedade.

Ressaltamos, ainda, que foi solicitado, por parte do representante da PMU, que cada entidade detalhasse, de forma prévia, o que seria exposto para fins de planejamento sobre a organização do espaço, sendo relatado por cada uma das corporações a exposição de armamentos, equipamentos e diversos outros recursos, não havendo, por parte da prefeitura de Uberaba, nenhum posicionamento contrário ou restritivo.

Por fim, salientamos que, como instituições de Estado, o nosso objetivo em participar do evento foi única e exclusivamente de potencializar a aproximação e interação com a comunidade e ainda que, como entidades que prezam pela transparência de suas ações, estaremos à disposição para prestar as informações requeridas pelo Ministério Público".

Investigação





Em nota, a prefeitura informou que "o município ainda não foi intimado e, tão logo seja, prestará os esclarecimentos necessários."



Segundo o artigo 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), "é crime vender, fornecer ainda que, gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, para criança ou adolescente arma, munição ou explosivo, sob risco de pena de reclusão de três a seis anos". A Promotoria da Infância e Juventude de Uberaba informou na manhã dessa quinta-feira (13/10) que já está apurando para descobrir quais riscos as crianças foram expostas em razão do evento.Em nota, a prefeitura informou que "o município ainda não foi intimado e, tão logo seja, prestará os esclarecimentos necessários."Segundo o artigo 242 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), "é crime vender, fornecer ainda que, gratuitamente, ou entregar, de qualquer forma, para criança ou adolescente arma, munição ou explosivo, sob risco de pena de reclusão de três a seis anos".