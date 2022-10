Com reajuste salarial, motoristas de ônibus de Uberaba encerram greve

Terminal Sudeste (Gameleiras): um dos quatro terminais de ônibus de Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) As empresas que administram todos os 104 ônibus de Uberaba fecharam acordo na tarde de terça-feira (4/10) com os motoristas para encerrar a greve que já durava quase uma semana. Cerca de 30% da frota de ônibus da cidade estava parada.

Além disso, Campos declarou que as empresas também se comprometeram a rever as escalas de intervalo, que também estavam entre as demandas da categoria.

Desta forma, todas as linhas de ônibus de Uberaba voltaram a operar normalmente na cidade nesta quarta-feira.

O motorista de ônibus Gilmar Frazão, que faz parte do Sintracol, agradeceu por meio das redes sociais, pelo apoio de todos os seus colegas que lutaram pela causa.