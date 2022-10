Greve do metrô de BH: Estações estão fechadas

Metrô amanheceu fechado na manhã desta quarta-feira (5/10). Paralisação dura até amanhã (6/10) (foto: Redes Sociais/Reprodução)

As estações de metrô de Belo Horizonte amanheceram fechadas na manhã desta quarta-feira (5/10). No início da semana, o Sindicato dos Metroviários (Sindimetro) anunciou a paralisação total hoje e amanhã. A categoria reivindica garantias aos trabalhadores com a privatização do metrô da capital, previsto para o fim deste ano.

Ontem, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) obteve decisão favorável ao pedido de aumento da multa diária de R$ 35 mil para R$ 70 mil em caso de desobediência à ordem de escala mínima de 60%.

A decisão foi tomada pelo 1º vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG), desembargador Dr. Cesár Pereira da Silva Machado. Ele advertiu que a desobediência da escala mínima pode acarretar em sanções previstas em lei.

Mesmo depois de voltar a funcionar com a oferta de 100% dos trens nos últimos três dias, incluindo o domingo de eleição (2/10), o Sindimetro confirmou a paralisação total.

Daniel Glória Carvalho, secretário-geral do Sindimetro, criticou o aumento da multa. “Pega a gente de surpresa essa atitude do tribunal. A gente tem notificado o TRT dos descumprimentos diários da CBTU, e agora quando a categoria toma essa atitude justa (greve), vem essa majoração”.

Uma nova assembleia para discutir os rumos do movimento está marcada para quinta-feira, às 17h30, na Estação Central. A majoração da multa será levada para a categoria.