Metrô de BH operará com 100% dos trens no domingo de eleições

Eleitores poderão utilizar o metrô normalmente durante o domingo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )

O metrô de Belo Horizonte funcionará com 100% da capacidade neste domingo (2/10). O Sindicato dos Metroviários (Sindimetro) anunciou que a categoria decidiu pela suspensão da greve para oferecer transporte à população durante o primeiro turno das eleições. O metrô de Belo Horizonte funcionará com 100% da capacidade neste domingo (2/10). O Sindicato dos Metroviários (Sindimetro) anunciou que a categoria decidiu pela suspensão da greve para oferecer transporte à população durante o primeiro turno das eleições.









À reportagem, o Sindimetro afirmou que o intervalo entre os trens será de 15 minutos no dia da eleição. Em nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU-MG) informou que o período habitual aos domingos é de 20 minutos.





Greve

Os metroviários estão em greve em Belo Horizonte desde 25 de agosto. O movimento paredista foi deflagrado após o Tribunal de Contas de União (TCU) autorizar a privatização do metrô da capital.





A categoria protesta contra a privatização e já declarou greve em outros momentos no ano. No período de paralisação, o metrô opra com 60% da capacidade, conforme determinado em liminar do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG).





Agenda da semana

A partir da segunda-feira (3/10), o metrô volta a operar normalmente. Entre quarta (5/7) e quinta(8/7), porém, os trabalhadores farão uma paralisação total no serviço. De acordo com o Sindimetro, novas assembleias serão marcadas para definir o futuro da greve.





A CBTU afirma que está ciente da paralisação de 48 horas prevista pelos funcionários e tomará medidas administrativas e judiciais para manter o serviço na capital.