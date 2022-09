BH: vacina contra paralisia infantil ficará disponível nos postos de saúde

BH atingiu cerca de 63% do público-alvo, segundo a prefeitura. Meta é 95% (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A vacina contra a paralisia infantil continuará disponível nos Centros de Saúde de Belo Horizonte mesmo com o fim da campanha de vacinação, que encerra nesta sexta-feira (30/9). A capital atingiu cerca de 63% do público-alvo, segundo a prefeitura. A meta é 95%.









A doença é erradicada no Brasil, mas um possível retorno é temido por especialistas devido ao baixo índice de vacinação.





No início de setembro, apenas 32,5% do público-alvo estava imunizado. Com isso, a campanha foi prorrogada até esta sexta-feira (30/9).





Segundo o ministério, até o momento 54,21% das crianças do grupo-alvo foram vacinadas. Não há previsão de uma segunda prorrogação.





Em Belo Horizonte, 104 mil crianças já estão protegidas contra a paralisia infantil, de um total de 165 mil que devem receber o imunizante.





Minas Gerais

Em Minas, apenas uma das 28 unidades regionais de saúde (URS) atingiu a meta estabelecida nacionalmente. Pato de Minas e 20 cidades vizinhas, no Alto Paranaíba , vacinaram 95% das 21.337 crianças que fazem parte do público alvo.





Juiz de Fora têm a menor adesão, com 52,15% das crianças que deveriam ter tomado a vacina imunizadas. No total do estado, a cobertura é de 64,92%.

Locais de vacinação

A localização e horário de funcionamento dos Centros de Saúde da capital podem ser acessados no site da Prefeitura de Belo Horizonte