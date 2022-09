Poliomielite: onde se vacinar no último dia de campanha em BH?

Mesmo sem atingir a meta de vacinação, ainda não há orientações do Ministério da Saúde para estender a campanha (foto: PBH/Reprodução)

Esta sexta-feira é o último dia da campanha de vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para crianças de um a quatro anos (pólio) e em outras faixas etárias que desejem completar o cartão de vacinação. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, os pais ou responsáveis podem levar as crianças a qualquer unidade de saúde espalhada pela cidade. No portal da PBH é possível consultar os endereços de cada regional.





De acordo com o último boletim do dia 26/9, BH tem 63,62% de cobertura vacinal para a poliomielite, com 64.968 doses . Minas chegou a 67,14%, com 701.911 doses aplicadas.Mesmo sem atingir a meta do Ministério de Saúde - que é de 95% de cobertura para a poliomielite - a Secretaria Municipal de Saúde informou que ainda não há orientações para estender a campanha.