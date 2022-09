Vacinação contra poliomielite: BH faz campanha de alerta aos pais

Com pontos de vacinação em todas as regionais, a prefeitura busca aumentar a cobertura do público-alvo na cidade. Atualmente, cerca de 45% das 104 mil crianças de 1 a 4 anos receberam a vacina contra a poliomielite, administrada oralmente. BH está muito distante da meta definida pelo Ministério da Saúde, que é de 95%.