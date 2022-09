PBH vacina crianças contra poliomielite neste fim de semana

Vacinação contra poliomelite na capital mineira está abaixo da meta (foto: PBH/Divulgação) A Prefeitura de Belo Horizonte vai vacinar crianças de 1 a 4 anos contra a poliomielite neste fim de semana (17 e 18/9). Os pontos de vacinação estão em todas as regionais de Belo Horizonte, com horários que variam da manhã à tarde.





A cobertura vacinal contra a paralisia infantil na capital é de apenas 53,3% do público-alvo, enquanto a meta do Ministério da Saúde é de 95%. Cerca de 104 mil crianças estão vacinadas contra a poliomielite em Belo Horizonte. Confira os locais de vacinação no final desta matéria.





As crianças devem comparecer aos pontos de vacinação acompanhadas dos pais ou responsáveis legais e apresentar, preferencialmente, documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.









A vacinação contra a pólio no domingo (18/9) faz parte da programação do Movimento Belo Horizonte + Feliz, iniciativa da prefeitura de incentivo para artistas e empreendedores locais, com atividades em todas as regiões da cidade, que acontece no terceiro domingo de cada mês.





O que é poliomielite e por que a vacina é importante?





A paralisia infantil (poliomielite ou pólio) é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que infecta crianças e adultos. Ela foi erradicada no Brasil graças ao uso das vacinas, e o último caso diagnosticado no país ocorreu em 1989.





A doença pode ocasionar imobilidade ou enfraquecimento de braços, pernas ou ambos, levando a graves sequelas. A vacina oral contra a poliomielite é fundamental para evitar que a doença volte a afetar toda a população.





Segundo a PBH, há no Brasil uma queda progressiva na cobertura vacinal contra a poliomielite nos últimos anos. Recentemente, o país foi considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um dos 10 com risco de retorno da doença.





Confira os locais e horários de vacinação neste fim de semana:





Sábado (17/9)





Barreiro

Via Shopping: Avenida Afonso Vaz de Melo, 640, Barreiro

Horário: de 12h às 18h





Venda Nova

Centro de Saúde Andradas: Rua Mariana Amélia de Azevedo, 21, São João Batista

Horário: de 8h30 às 16h30





Centro de Saúde Jardim Europa: Rua Edimburgo, 140, Jardim Europa

Horário: de 8h30 às 16h30





Centro de Saúde Rio Branco: Rua Crisanto Muniz, 120, Rio Branco

Horário: de 8h30 às 16h30





Domingo (18/9)





Barreiro

Praça Amadeo Lorenzatto: Avenida Sigmund Weiss, S/N, Pilar

Horário: de 9h às 14h





Centro-Sul

Barragem Santa Lúcia: Avenida Arthur Bernardes, 1.337, Santa Lúcia

Horário: de 9h às 14h





Leste

Praça Santuário São Geraldo: Rua Silva Alvarenga, S/N, São Geraldo

Horário: de 9h às 14h





Nordeste

Parque do Ribeiro de Abreu: Rua Antônio Ribeiro de Abreu, 885, Ribeiro de Abreu

Horário: de 9h às 14h





Noroeste

Praça Santa Cruz: Rua Roseiral, S/N, Santo André

Horário: de 9h às 14h





Norte

Parque Nossa Senhora da Piedade: Rua Rubens de Souza Pimentel, 750, Aarão Reis

Horário: de 9h às 14h





Ônix Mall: Avenida Waldomiro Lobo, 55, Guarani

Horário: de 9h às 14h





Oeste

Parque Aggeo Pio Sobrinho: Avenida Professor Mário Werneck, 2.691, Buritis

Horário: de 9h às 14h





Praça Carlos Marques: Rua Oeste, S/N, Calafate

Horário: de 9h às 14h





Pampulha

Praça dos Agricultores: Avenida dos Engenheiros, S/N, Cândida Ferreira

Horário: de 9h às 14h





Venda Nova

Praça do Cônsul: Rua Doutor Álvaro Camargo, 1.157, Santa Branca

Horário: de 9h às 14h