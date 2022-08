Prefeitura de BH faz campanha de multivacinação neste sábado (20/8)

Centro de Atenção à Saúde do Viajante também prestará atendimento à população. (foto: SES-MG/Divulgação)



O “Dia D de Multivacinação” contra a COVID-19, a poliomielite e a influenza acontece no próximo sábado (20/8) em 152 centros de saúde da capital mineira, informou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em comunicado emitido nesta quinta-feira (18/8).

Conforme o Executivo municipal, poderão se vacinar contra a COVID-19 as crianças de 3 anos imunossuprimidas e o público de 4 anos em geral. Será aplicado o imunizante Coronavac.

“Contra a poliomielite está convocado o público de 1 a 4 anos. Também receberão a vacina contra a influenza os pequenos de 6 meses a 5 anos. O imunizante contra a gripe é trivalente e atua contra três vírus (H1N1, H3N2 e vírus influenza B)”, diz a PBH.



Também poderão atualizar a caderneta de vacinação as crianças e adolescentes de 0 a 14 anos.

“As crianças devem comparecer aos pontos de vacinação acompanhadas dos pais ou responsáveis legais e apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e o cartão de vacina”, explica a PBH.

A criança que for à unidade de saúde na companhia de terceiros só será vacinada caso o acompanhante apresente um termo de autorização para vacinação preenchido e assinado pelo pai, mãe ou responsável legal. O modelo do documento está disponível no site da prefeitura, onde também estão relacionados os locais e horários para vacinação.