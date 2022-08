COVID, gripe e pólio: PBH faz mutirão de vacinação neste sábado

'Com a vacina, vou ter menos chance de pegar o vírus e menos sintomas' - Rafael Lanna Machado, 8 anos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um mutirão da vacinação contra COVID-19, gripe e poliomielite será realizado neste sábado (19/8), em Belo Horizonte. Confira mais abaixo a lista com locais, horários e imunizantes do Dia D de multivacinação.





A vacina contra pólio é aplicada em todos os 152 centros de saúde da capital, no Centro de Atenção à Saúde do Viajante e nos parques. O imunizante contra a COVID, em 27 deles.

Já a vacina da gripe estará disponível no Parque Guanabara, no Parque Municipal Américo Renné Gianetti e no Parque das Mangabeiras.





COVID

Crianças de 3 anos imunossuprimidas e as de 4 anos poderão se vacinar contra a COVID-19. O imunizante aplicado é a Coronavac.



As crianças de 3 e 4 anos imunossuprimidas aptas a tomar a segunda dose da Coronavac devem observar o intervalo mínimo de 28 dias a partir da primeira dose – que, na capital, começou a ser aplicada neste público em 22 de julho.





Outras vacinas

Para se proteger contra a poliomielite, está convocado o público de 1 a 4 anos. A vacina contra a influenza será aplicada nas crianças de seis meses a 5 anos. O imunizante contra a gripe é trivalente e atua contra três vírus (H1N1, H3N2 e vírus influenza B).

Segundo a PBH, também poderão atualizar a caderneta de vacinação as crianças e adolescentes de 0 a 14 anos.

Não é recomendável receber nenhuma das vacinas quando estiver com sintomas gripais, como febre, tosse, e dor de garganta.

As crianças devem comparecer aos pontos de vacinação acompanhadas dos pais ou responsáveis legais. É necessário apresentar documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e o cartão de vacina.

A criança que for à unidade de saúde na companhia de terceiros só será vacinada caso o acompanhante apresente um termo de autorização para vacinação preenchido e assinado pelo pai, mãe ou responsável legal.

Acesse o modelo do termo de autorização aqui.

Confira abaixo a lista:

Locais, horários e imunizantes do Dia D de Multivacinação:

COVID-19: 27 Centros de Saúde com Coronavac, em todas as regionais

Horário: 8h às 17h

Veja os endereços aqui

152 Centros de Saúde: Poliomielite e atualização da caderneta de vacinação

Horário: 8h às 17h

Veja os endereços aqui

Centro de Atenção à Saúde do Viajante: Poliomielite e atualização da caderneta de vacinação

Horário: 8h às 17h

Endereço: Rua Paraíba, 890, Funcionários

Parque Municipal Américo Renné Giannetti: Poliomielite e Influenza

Horário: 8h às 17h

Endereço: Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro

Parque Municipal das Mangabeiras: Poliomielite e Influenza

Horário: 8h às 17h

Endereço: Avenida José do Patrocínio Pontes, 580, Mangabeiras

Parque de Diversões Guanabara: Poliomielite e Influenza

Horário: 13h às 17h

Endereço: Rua Expedicionário Benvindo Belém de Lima, 15, São Luiz (orla da Lagoa da Pampulha)



