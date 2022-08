COVID: PBH vacina crianças de 4 anos e de 3 com imunossupressão

Criança é vacinada contra a COVID-19 em Minas Gerais (foto: Fábio Marchetto/SES)

A Prefeitura de Belo Horizonte vacina crianças imunossuprimidas de 3 anos e todas com 4 anos completos contra a COVID-19 a partir desta quarta-feira (17/8). A imunização deste público é feita exclusivamente com a vacina CoronaVac.

Segundo a PBH, para as crianças imunossuprimidas, no momento da vacinação é necessário apresentar comprovante da condição de saúde, tais como laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença (emitidos em até 12 meses antes da data da vacinação), assinado e carimbado, em versão original.Todas as crianças devem comparecer aos pontos de vacinação acompanhadas dos pais ou responsáveis legais e apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.Crianças acompanhadas por terceiros devem apresentar o termo de autorização para vacinação devidamente preenchido e assinado.



Para receber a vacina contra a COVID-19, a criança não pode ter tido sintomas da doença nos últimos 30 dias.



De segunda a sexta, a PBH também realiza a repescagem (aplicação de doses atrasadas) para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, inclusive público infantil, seja para aplicação de primeira dose, segunda dose, reforço e adicional, ou quarta dose.

Centros de saúde para vacinação infantil por regional

BARREIROCentro de Saúde Eduardo Mauro de Araújo (Miramar)Centro de Saúde MangueirasCentro de Saúde Carlos Renato DiasCENTRO SUL Centro de Saúde Carlos ChagasCentro de Saúde Santa Rita de CássiaCentro de Saúde Nossa Senhora de FátimaLESTECentro de Saúde PompéiaCentro de Saúde São GeraldoCentro de Saúde Alto Vera CruzNORTECentro de Saúde FloramarCentro de Saúde GuaraniCentro de Saúde JaquelineNOROESTECentro de Saúde Santos AnjosCentro de Saúde GlóriaCentro de Saúde ErmelindaNORDESTECentro de Saúde São GabrielCentro de Saúde GoiâniaCentro de Saúde Cidade OzananOESTECentro de Saúde PalmeirasCentro de Saúde São JorgeCentro de Saúde Vila ImperialPAMPULHACentro de Saúde Ouro PretoCentro de Saúde Santa RosaCentro de Saúde São FranciscoVENDA NOVACentro de Saúde CopacabanaCentro de Saúde MantiqueiraCentro de Saúde Serra VerdeOs endereços e horários estão disponíveis neste link