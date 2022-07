COVID: cidades da Grande BH ampliam vacinação para crianças de 3 e 4 anos

Municípios da Região Metropolitana de BH ampliam vacinação contra a COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Desde a semana passada, alguns municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, incluindo a capital mineira, estão ampliando a vacinação contra a COVID-19 para todas as crianças de 3 e 4 anos, independentemente de imunossupressão.

Essa ampliação acontece depois que a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) iniciou a distribuição de novas doses de Coronavac para a vacinação de crianças nessa faixa etária, na última quarta-feira (20/7). Veja quais são as cidades que já possuem doses disponíveis:

Betim

A imunização pode ser feita em dez Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, das 8h às 17h: Alcides Braz, Alterosa, Angola, Citrolândia, Homero Gil, Icaivera, Laranjeiras, Petrovale, PTB e Vianópolis.

Nesta segunda-feira (25), no Vacimovel, que atendeu exclusivamente crianças de 4 e 3 anos, foram aplicadas oito doses e nas dez UBSs foram aplicadas 38 doses.

Lembrando que no momento da vacinação, a criança deve estar acompanhada de um dos pais ou responsável, que deve apresentar um documento de identificação, além dos documentos da criança: carteira de identidade e cartão de vacinas.

Se ela estiver acompanhada por um terceiro, ele deve apresentar um termo de autorização de vacinação assinado pelos pais ou responsável. Esse termo pode ser acessado no portal da prefeitura

Contagem

Em Contagem, a vacinação contra a COVID-19 para crianças de 3 e 4 anos também começou na última segunda-feira (25). Porém, ela está destinada a pessoas com imunodeficiência primária grave.

Para a criança ser vacinada, é necessário a apresentação de uma certidão de, carteira de identidade, da criança e dos responsáveis, além da carteira de vacina. Caso a criança esteja na companhia de uma terceira pessoa, ela deverá apresentar um termo de consentimento por escrito, por um maior de 18 anos.

A vacinação será realizada de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h30, nas seguintes unidades:

Para todos os públicos: UBS Sesc. Para crianças de 3 a 11 anos: UBS Bernardo Monteiro; UBS Maria da Conceição; UBS Linda Vista; UBS Santa Helena; UBS Praia; UBS Nova Boa Vista; UBS Parque Turista; UBS São Joaquim; UBS Arpoador; UBS Jardim Laguna; UBS Vila Pérola; UBS Darcy Ribeiro; UBS São Judas Tadeu; UBS Petrolândia I; UBS Ilda Efigênia; UBS Joaquim Murtinho; UBS Amazonas e CSU Eldorado.

Ribeirão das Neves

Assim como em Contagem e Betim, Ribeirão das Neves também deu início ao processo de vacinação de crianças nessa faixa etária na segunda-feira (25), das 9h às 16h.

Para a criança receber o imunizante contra covid-19 o responsável terá que apresentar a comprovação de comorbidade através de relatório médico, receita médica, sumário de alta, etc. Além do CPF e/ou cartão do SUS; documento com foto ou uma certidão de nascimento e também a caderneta da criança.

Locais de vacinação:

UBS Barcelona, Rua Cláudio Daniel, no 220 – Barcelona;UBS Sevilha BI, Rua Monte Carmelo, n° 311- Sevilha B; UBS Florença, Av. Ida Jubeline, 840 – Florença; UBR Arlete, Rua Antônio Faustino, nº 61 - Bairro Rosana (Unidade Básica de Saúde Dona Clara); UBR Raimundo Firmo (Veneza), Rua Pedrolina Amâncio, nº 484 – Veneza; UBR Francisco Torres (Maria Helena), Rua Santo Inácio de Loiola, nº 397 – Maria Helena; UBR Expedito Monteiro (Jardim de Alá), Rua Suaçuí, nº 358 – Jardim de Alá; ESF Santa Martinha II, Rua Jorge Eustáquio da Silva, no 235 – Santa Martinha; ESF San Genaro, Rua Venina Pereira Veiga, nº 234 - San Genaro; ESF Vereda, Rua Padre Geraldo Magela, nº 21 – Vereda; ESF São José 1, Rua Rosângela, nº 197 – São José; ESF Pedra Branca I, Rua Vinte e Nove, nº 55 – Pedra Branca; ESF Menezes, Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 1061 – Menezes; ESF Areias I, Rua São Lucas, nº 173 – Areias; ESF São Miguel, Rua Mário Costa Ferreira, 131 - São Januário; ESF Nova Pampulha I, Rua Hum, no 577 – Conjunto Nova Pampulha e PSF Luar da Pampulha, R. São Mateus, 257 - Luar Pampulha.

Atendimento com Equipe Itinerante, das 9h às 15h: ESF Pedra Branca (somente segunda-feira, dia 25/07), Rua 42, número 23 - Pedra Branca; ESF Maria Helena (somente terça-feira, dia 26/07), Rua São João Batista, número 3 - Maria Helena; ESF Metropolitano (somente quarta-feira, dia 27/07), Rua Mariana, 120 - Bairro Fazenda Castro; ESF Vale das Acácias (somente quinta-feira, dia 28/07), Rua Alameda dos Eucaliptos, 37 - Vale das Acácias e ESF Fazenda Castro (somente sexta-feira, dia 29/07), Rua Marechal Floriano Peixoto, 18 - Bairro Fazendo Castro.

Santa Luzia

Já em Santa Luzia, a vacinação começou nesta terça-feira (26). A vacina está disponível em unidades básicas de saúde específicas, a depender do dia da semana.

É necessário que as crianças estejam acompanhadas de pai, mãe ou responsável legal. Caso isso não seja possível, um adulto deverá acompanhar a criança, levando uma autorização assinada por um dos responsáveis e uma cópia do documento de identidade daquele que assinou a autorização.

Também é necessário levar o cartão de vacina e um documento da criança. A vacinação das crianças de 3 e 4 anos acontecerá das 9h às 16h. A aplicação da segunda dose deve ser ocorrer 28 dias após a primeira.

A vacinação será nas seguintes unidades básicas de saúde:

Segunda-feira: UBS Bom Destino – UBS Pinhões – UBS Córrego – UBS Tia Lita – UBS Londrina – UBS Via Colégio;

Terça-feira: UBS Nossa Senhora das Graças – UBS Industrial Americano – UBS Nova Conquista – UBS Baronesa – UBS São Cosme;

Quarta-feira: UBS Morada do Rio – UBS Bom Jesus – UBS Celso Diana – UBS Luxemburgo – UBS Alto São Cosme;

Quinta-feira: UBS São Geraldo – UBS Cristina – UBS Duquesa – UBS Virgem dos Pobres – UBS Frimisa;

Sexta-feira: UBS Santa Rita – UBS Bonanza – UBS SESC – UBS Caribé – UBS Jabaquara – UBS Vale das Acácias.

Sabará

A Prefeitura de Sabará também iniciou a ampliação da vacinação em crianças de 3 e 4 anos na segunda-feira (25). A imunização está sendo realizada no Centro Administrativo Prefeito Hélio Geraldo de Aquino, Rua Marquês de Sapucaí, nº 317, Centro e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

As crianças devem apresentar, no local de vacinação, um documento de identidade oficial com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e cartão de vacinas.

Veja os locais e horários de vacinação na cidade:

Segunda a sexta-feira, de 8h às 14h: Centro Administrativo Prefeito Hélio Geraldo de Aquino | Rua Marquês de Sapucaí, 317, Centro.

Segunda, quarta e sexta-feira, de 8h às 14h: UBS CAIC – Rua Diamantina, s/nº, bairro Nossa Senhora de Fátima; UBS Fátima II – Rua Sacramento, s/n°; UBS General – Rua Rio Grande do Sul, 12; UBS Km 14 – BR-381, s/n°, Borba Gato – (31) 3691-1016; UBS Novo Alvorada – Av. Aparecida do Norte, 25 – (31) 3672-9540; UBS Ravena | Rua Cândido Lúcio Ferreira Pinto, bairro Boa Vista – (31) 3672-3704.

Terça e quinta-feira, de 8h às 14h: UBS Roça Grande – Rua Santana, 545 – Roça Grande.

Quinta-feira, de 8h às 14h: UBS Castanheiras – Rua Catarina de Freitas, 220.

Algumas cidades como Igarapé, Nova Lima, Ibirité e também Belo Horizonte já iniciaram, a vacinação para crianças a partir dos três anos.