Minas confirma mais de 13 mil novos casos de COVID-19

Foram mais de 13 mil novos casos de COVID registrados no boletim epidemiológico desta segunda-feira (25/07) (foto: Reprodução/Pixabay) Mais 13.049 pessoas foram contaminadas pelo coronavírus em Minas Gerais. Os novos casos foram registrados desde a última sexta-feira (22/07) e computados no boletim epidemiológico desta segunda (25/07). Desde o início da pandemia, em março de 2020, 3,7 milhões de notificações foram confirmadas no Estado.









Já os recuperados da doença somam 3,6 milhões. Outros 80 mil seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Vacinação

Em Minas, mais de 16,9 milhões de pessoas concluíram o esquema vacinal contra a COVID até a manhã de hoje, o que representa 84% da população com 5 anos ou mais. A primeira aplicação foi administrada em 17,9 milhões, ou 89% do público-alvo.





Dados da SES também indicam 10,7 milhões de imunizados com três doses, considerando 65% dos adultos com mais de 18 anos.





Já a campanha de vacinação infantil segue a passos lentos. Até o momento, apenas 916 mil meninos e meninas de 5 a 11 anos tomaram as duas doses do imunizante no Estado. O índice indica menos de 50% do grupo apto a receber a proteção.