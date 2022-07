COVID-19: 84% das pessoas que morrem em Minas não tomaram a terceira dose

Em Minas, oito a cada dez pessoas que morreram por complicações da COVID-19 tomaram apenas as duas primeiras doses do imunizante que protege contra a doença (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Oito a cada dez pessoas que morreram por complicações ocasionadas pela COVID-19 em Minas Gerais tomaram apenas as duas primeiras doses do imunizante que protege contra a doença. Os pacientes, conforme informou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), não receberam o primeiro reforço.





Índices relacionados às internações também chamam a atenção, já que, no mesmo intervalo de tempo, das 21.084 pessoas internadas no Estado, 17.083, ou 80%, também não tomaram a terceira aplicação, estando protegidas apenas com as duas doses.





O cenário, segundo especialistas, ressalta a importância da terceira aplicação, principalmente quando são considerados públicos mais vulneráveis à enfermidade, como idosos, imunossuprimidos e pessoas com doenças crônicas.





“A imunidade com duas doses vai caindo durante o tempo. E se você não faz o reforço, chega em um momento que a imunidade fica insuficiente para conter o vírus e, quando a pessoa adoece, surge o risco da doença mais grave. Não que vá acontecer, mas pode. E isso é reforçado em pessoas mais vulneráveis”, disse ao Estado de Minas o infectologista Estevão Urbano.





Por aqui, 10,6 milhões de mineiros receberam as três aplicações da vacina até a manhã desta quinta-feira (21/07). Isso representa 64% dos adultos com 18 anos ou mais no Estado.





O índice ainda é considerado baixo pelo médico especialista, que acredita que não há motivos suficientes para que a cobertura esteja tão longe do ideal em Minas.





“Não faz sentido. Lembrando que a vacina tem impedido que as internações e óbitos avancem, e, além disso, é segura para qualquer faixa etária. Então você une a segurança com a efetividade dos imunizantes”, concluiu.