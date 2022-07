COVID-19: BH ainda não tem data para vacinar 60 mil crianças de 3 e 4 anos

Vacina CoronaVac está autorizada pela Anvisa para aplicação em crianças de 3 a 5 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte ainda não tem data marcada para iniciar a vacinação contra a COVID-19 de crianças de 3 e 4 anos. Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar o uso da CoronaVac para o público, a prefeitura da capital mineira agora aguarda aval do Ministério de Saúde e chegada de novas doses, já que são cerca de 60 mil jovens desta faixa etária na cidade.

A informação é do prefeito Fuad Noman (PSD). "Os protocolos estão sendo estudados pela prefeitura, estamos avaliando o estoque de vacinas e capacidade de aplicação. Temos equipe pronta para aplicar todas, mas ainda não temos estoque. Por isso, não podemos precisar uma data para imunização", disse durante coletiva concedida à imprensa na manhã desta sexta-feira (15/7).

Baixa procura por vacina



Em BH, meninos e meninas de 5 a 11 anos podem comparecer aos centros de saúde para garantir o imunizante da Pfizer, feito especialmente para o público infantil. A cobertura vacinal deste grupo, no entanto, ainda é considerada baixa, já que menos de 60% garantiu as duas doses até o momento. Em relação à primeira aplicação, o índice chega aos 83,8%.

"As crianças com mais de 5 anos podem ir porque o posto está aberto e tem vacina para todo mundo. De 5 anos para cima pode ir correndo", afirmou o chefe do Executivo municipal, demonstrando uma preocupação quanto à baixa adesão.