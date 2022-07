Mais de 103 mil casos de COVID-19 foram registrados em Minas em julho

Foram mais de 103 mil casos de COVID registrados em julho (foto: Reprodução/Pixabay)

Mais de 103 mil casos de COVID-19 foram registrados em Minas Gerais no mês de julho. Segundo dados de boletins epidemiológicos divulgados desde o dia 1º, foram 103.819 notificações. As últimas 9.155 foram confirmadas nas últimas 24 horas e computadas no levantamento desta quarta-feira (13/07).

No mesmo período de um dia, 49 óbitos ocasionados por complicações da doença foram registrados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). As mortes elevam para 62.464 o número de vidas perdidas para a doença em todo o território mineiro.

Já os recuperados somam mais de 3,5 milhões. Outras 85 mil pessoas seguem em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

Vacinação

Até a manhã desta quarta, 16,8 milhões de mineiros concluíram o esquema vacinal contra a COVID. Isso representa 83% da população com 5 anos ou mais. Já a primeira aplicação foi administrada em 17,9 milhões, ou 89% do público-alvo.

Dados da SES também indicam 10,3 milhões de imunizados com três doses, considerando 62% dos adultos com mais de 18 anos.

Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro de 2021, 52,1 milhões de doses foram enviadas ao Estado pelo Ministério da Saúde. Destas, 46,7 milhões foram distribuídas aos municípios.