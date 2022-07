Covid-19 já matou 57 crianças menores de 10 anos em Minas Gerais (foto: Reprodução/Pixabay)

A COVID-19 matou mais uma criança menor de 10 anos em Minas Gerais. O óbito, registrado no boletim epidemiológico desta terça-feira (12/07), eleva para 57 o número de vidas perdidas para a doença na faixa etária entre 1 e 9 anos no estado. O levantamento, no entanto, não informa a idade exata, assim como a cidade da vítima.

Essa é a terceira morte infantil registrada no mês de julho em Minas. Desde o início da pandemia, em março de 2020, 61 bebês menores de 1 ano e 83 jovens de 10 a 19 também morreram após serem contaminados pelo coronavírus. São 201 óbitos de crianças e adolescentes no estado.

Casos em Minas

vacinação infantil contra a doença em Minas segue abaixo do esperado. Até esta manhã, apenas 880 mil meninas e meninos de 5 a 11 anos receberam as duas doses do imunizante, o que representa 47% do público-alvo. Já a primeira aplicação foi administrada em 1,3 milhões de jovens, ou 70% do grupo.

Em Minas, mais de 3,7 milhões de pessoas foram contaminadas pelo coronavírus até a manhã de hoje. Foram 7.872 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, conforme dados divulgados no balanço da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

No mesmo período de um dia, foram 35 mortes por complicações da COVID, totalizando 62.415 óbitos no estado. Já os recuperados somam 3,5 milhões.