COVID-19: vacinação nesta semana, em BH, é destinada à repescagem

Até o momento, somente pessoas acima de 40 anos podem garantir a imunização com a dose adicional no país

Para ampliar a aplicação da quarta dose, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) aguarda o aval do Ministério da Saúde. Até o momento, somente pessoas acima de 40 anos podem garantir a imunização no país. Para isso, é necessário ter completado quatro meses desde o recebimento da terceira dose da vacinação.

“Esse protocolos dependem do Ministério da Saúde, então não podemos aleatoriamente convocar grupos de pessoas para vacina, sem a orientação da pasta. Então a gente aguarda”, disse ao Estado de Minas a secretária Municipal de Saúde da capital mineira, Cláudia Navarro.

Além disso, pessoas com mais de cinco anos podem fazer a vacinação completa e maiores de 12 anos já podem receber a dose de reforço. A dose adicional ou quarta dose também pode ser aplicada em profissionais da saúde de 18 anos ou mais.

Os documentos necessários para a vacinação são um documento de identificação com foto e CPF. Adolescentes precisam estar acompanhados de pais ou responsáveis, ou mediante autorização. Nos casos dos profissionais da saúde, é preciso comprovar vínculo ativo com o serviço na capital ou apresentar os seguintes documentos:

Os locais de vacinação são dinâmicos e passam por alterações diariamente, não somente por questões de logística, mas também para evitar aglomeração do público. Para consultar os horários e endereços, é preciso acessar o site da PBH

Além disso, moradores da capital, a partir de seis meses podem receber a dose da vacina contra a influenza . As aplicações são feitas nos Centros de Saúde, postos extras e pontos de drive-thru (nestes locais a vacina é aplicada para adultos). Algumas drogarias, parceiras da Secretária Municipal de Saúde, também fazem a vacinação dos idosos.

A consulta dos horários de funcionamento e endereços pode ser feita no portal da PBH . Vale ressaltar que a vacina pode ser aplicada de maneira simultânea com as demais, incluindo a COVID-19, em qualquer intervalo.