COVID: PBH aguarda aval de ministério para ampliar 4ª dose da vacina

PBH ainda aguarda o aval do Ministério da Saúde para ampliar a aplicação da quarta dose da vacina contra a COVID-19 em demais grupos ainda não convocados (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte aguarda o aval do Ministério da Saúde para ampliar a aplicação da quarta dose da vacina contra a COVID-19 em demais grupos ainda não convocados. Até o momento, apenas adultos acima de 40 anos podem garantir a imunização no país.

Na capital mineira, todos os públicos a partir dessa idade já foram convocados. E ao menos até o último boletim epidemiológico divulgado, BH tinha pouco mais de 305 mil protegidos com os dois reforços.

“Esse protocolos dependem do Ministério da Saúde, então não podemos aleatoriamente convocar grupos de pessoas para vacina, sem a orientação da pasta. Então a gente aguarda”, disse ao Estado de Minas a secretária Municipal de Saúde da capital mineira, Cláudia Navarro.





Ainda de acordo com a titular da pasta, o município também depende da quantidade de doses suficientes para ampliação do público. “Isso às vezes permite que a gente acelere um pouco mais a vacinação. Se percebermos que temos doses suficientes para 38 e 39, com uma boa vacinação acima de 40, podemos ampliar”, afirmou, considerando que a procura pela dose tem sido satisfatória.

“Ainda não atingimos uma meta ideal, mas estamos com uma procura grande, principalmente considerando o cenário das outras capitais”, concluiu.

Vacinação infantil em BH

Em BH, a imunização infantil ainda está abaixo do ideal. Menos de 60% do público-alvo, que consiste em meninos e meninas entre 5 e 11 anos, completaram o esquema vacinal até o momento.

Ainda assim, Navarro comemora um avanço atingido pela capital mineira nos últimos meses. “Se imaginarmos que há exatamente três meses esse índice era de 13% e agora estamos em 60%. É o ideal? Não. Mas mostra uma progressão na procura pela vacina”, avaliou, atrelando o resultado às medidas realizadas pela PBH.

“O grande avanço que tivemos foi ‘tirar a vacinação dos postos’ e tomar atitudes proativas com campanhas, como as que fizemos em shoppings. Também levamos para parques de diversão, públicos e privados, além das escolas”, finalizou, pedindo que pais e responsáveis não acreditem em falsas notícias e procurem a proteção para os filhos.