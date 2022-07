COVID: Saiba quem pode se vacinar nesta quinta (7/7) em BH

A quarta dose do imunizante contra a COVID já está disponível para pessoas residentes de BH com 40 anos ou mais

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a quarta dose está disponível para pessoas de 40 anos ou mais, completos até esta data, com pelo menos quatro meses desde o recebimento da terceira dose do imunizante da doença.

Além do imunizante contra a COVID, belo-horizontinos a partir de seis meses podem se vacinar contra a gripe . As aplicações são feitas nos Centros de Saúde, pontos extras e de drive-thru. Neste último casos, o funcionamento ocorre das 8h às 16h e o atendimento é exclusivo para adultos.

Para conferir os locais, os horários e a faixa etária atendida é necessário consultar as informações no portal da PBH . Além disso, a vacina pode ser aplicada de maneira simultânea com as demais, incluindo a contra COVID, e em qualquer intervalo.